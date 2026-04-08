Сьогодні прем’єр Великої Британії Кір Стармер вирушає до Близького Сходу — після того, як минулої ночі США та Іран домовилися про двотижневе перемир’я.

Про це повідомляє канал Sky News.

Стармер відвідає Близький Схід

Так, Кір Стармер прямує до Перської затоки, де зустрінеться з екіпажами Королівських Військово-повітряних сил, які захищають повітряний простір союзників.

Напередодні США та Іран домовилися про тимчасове перемир’я задля розблокування Ормузької протоки — життєво важливого маршруту для постачання світові нафти та газу.

За словами Кіра Стармера, угода про перемир’я принесе полегшення регіону та світу.

Сьогодні Стармер проведе двосторонні зустрічі з партнерами з Перської затоки та регіональними лідерами, хоча Даунінг-стріт ще не повідомила, з ким саме він зустрінеться. Там зазначили, що ці зустрічі будуть зосереджені на відновленні свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та готуються до можливих прямих переговорів, які можуть стати основою для довгострокової мирної угоди.

