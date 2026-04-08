У МЗС України заявили, що рекомендують громадянам і надалі утримуватися від подорожей до Угорщини.

Рекомендації щодо відвідування українцями Угорщини

Речник МЗС Георгій Тихий радить українцям і надалі утримуватися від поїздок до Угорщини.

– Заклик оминати поїздки до Угорщини залишається в силі з огляду на те, що ми не знаємо, що там у голові, вибачте, в угорської влади. Якщо вони зробили з інкасаторами те, що зробили, то які гарантії, що вони завтра не схоплять ще когось під якимось надуманими приводами, – сказав речник МЗС під час брифінгу.

Він зауважив, що українцям з тих самих причин слід також відмовитися і від участі в спостережних місіях на виборах в Угорщині.

– Ми офіційно звернулися із закликом утриматися від направлення спостерігачів до Угорщини та рекомендуємо українцям, які входять до міжнародних місій теж утриматися від поїздок або реєстрації як спостерігачів на угорських виборах, просто розуміючи, наскільки офіційний Будапешт зробив Україну темою передвиборчої кампанії, маніпуляції і провокацій. Це стосується і міжнародних організацій і національних, – наголосив Тихий.

Нагадаємо, що 5 березня на території Угорщини правоохоронці незаконно затримали дві інкасаторські машини Ощадбанку.

Після цього інциденту МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до цієї країни.

