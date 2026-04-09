Після смертельної атаки Ізраїлю у вересні 2024 року, коли вибухнули тисячі пейджерів Хезболли, уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана запропонував свою допомогу Ірану, який є головним спонсором цієї організації, визнаної в США терористичною.

Про це повідомляє The Washington Post.

Подвійна гра Угорщини: що відомо

Таким чином, глава угорського МЗС Петер Сійярто у розмові з колегою з Ірану Аббасом Арагчі заявив, що спецслужби його країни вже контактують з іранськими та готові передати всю зібрану інформацію і документи.

Відповідну інформацію журналісти занотували з копії стенограми розмови від 30 вересня, отриманої та засвідченої західною розвідувальною службою.

Зазначається, що в той час Будапешт був у центрі уваги, оскільки тайванська компанія, чий бренд був розміщений на пристроях, повідомила журналістам, що ці пейджери були виготовлені угорською компанією за ліцензійною угодою.

Сійярто ж прагнув наголосити Арагчі, що його країна жодним чином не була причетна до нападу 17 вересня в Лівані, в результаті якого загинули 12 людей і було поранено щонайменше 2800, і що пейджери не були виготовлені в Угорщині.

Але цей дзвінок, як і очевидна готовність Сійярто заручитися прихильністю міністра закордонних справ Ірану, викликає питання щодо стосунків уряду Орбана з Іраном у той час, коли адміністрація президента США Дональда Трампа перебуває в конфлікті з Тегераном.

При цьому Білий дім надає підтримку кампанії Орбана з переобрання на виборах з високими ставками.

Поведінка Сійярто також суперечить офіційній політиці уряду Орбана щодо нібито підтримки Ізраїлю у цій війні.

До того ж, як і президент Дональд Трамп, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також публічно підтримав Орбана на квітневих виборах.

Уряд Орбана, своєю чергою, був оплотом підтримки руху MAGA, а сам прем’єр очолював зусилля, спрямовані на створення християнського націоналістичного фронту проти мігрантів по всій Європі, водночас об’єднуючись з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилися записи, де Петер Сійярто нібито обіцяє Лаврову передати документи щодо вступу України до ЄС.

Після публікації цієї інформації Єврокомісія почала вимагати пояснень від Угорщини щодо контактів з РФ.

