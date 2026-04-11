Президент Дональд Трамп стверджує, що США розмінують Ормузьку протоку.

Заява Трампа щодо Ормузької протоки

Голова Штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що США почали розмінувати Ормузьку протоку “як послугу країнам усього світу”.

У дописі президент США заявив, що іранський флот та військово-повітряні сили знищені, системи протиповітряної оборони не працюють, а ракетні й безпілотні виробництва майже повністю зруйновані.

Зараз дивляться

Також президент США заявив, що іранські мінні тральщики були знищені.

За словами Трампа, головною загрозою для судноплавства в Ормузькій протоці залишаються морські міни. Саме тому США розпочинають операцію з їхнього знешкодження.

– Зараз ми починаємо процес розмінування Ормузької протоки як послугу країнам усього світу, включно з Китаєм, Японією, Південною Кореєю, Францією, Німеччиною та багатьма іншими. Неймовірно, але у них немає ні сміливості, ні волі, щоб виконати цю роботу самостійно, – додав він.

Він повторив попередній коментар про те, що порожні танкери “з багатьох країн” прямують до США за нафтою.

– Однак, що дуже цікаво, порожні нафтовози з багатьох країн прямують до США, щоб завантажитися нафтою, – заявив Трамп.

Нагадаємо, що 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

Водночас, як пише ВВС, після домовленості про перемир’я через Ормузьку протоку пройшло 15 суден, з них 4 – танкери з нафтою або газом. До початку конфлікту через Ормузьку протоку в середньому щодня проходило близько 138 суден.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.