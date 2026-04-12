Сполучені Штати “не змогли завоювати довіру іранської делегації” під час невдалих мирних переговорів у Пакистані.

Про це заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф.

У дописі в мережі X Галібаф зазначив, що його країна добросовісно вступила в переговори і запропонувала “ініціативи, спрямовані на майбутнє”.

– Однак через досвід двох попередніх воєн ми не маємо довіри до протилежної сторони, – зазначив він у неділю, 12 квітня.

За словами Галібафа, “протилежна сторона не змогла завоювати довіру іранської делегації в цьому раунді переговорів”.

Марафонські переговори між Вашингтоном і Тегераном в Ісламабаді зайшли в глухий кут пізно ввечері в суботу, 11 квітня.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран “вирішив не приймати наші умови”.

Він зазначив, що американські переговорники прагнули отримати підтвердження того, що Іран не буде прагнути до створення ядерної зброї.

Президент Дональд Трамп написав у дописі в Truth Social, що Іран був “дуже непоступливим” у цьому “єдиному найважливішому питанні”.

У дописі Трамп заявив, що США незабаром “розпочнуть процес блокування всіх суден, які намагаються увійти або вийти з Ормузької протоки”.

Він пригрозив, що “будь-який іранець, який відкриє вогонь по нас або по мирних суднах, буде знищений”.

Президент США також применшив значення суботніх переговорів про припинення вогню, заявивши, що досягнення мирної угоди “не має жодного значення”.

Спілкуючись із журналістами біля Білого дому, президент заявив про військову перемогу над Іраном і сказав про переговори в Пакистані:

– Ми виграємо в будь-якому разі.

