Генсекретар НАТО Марк Рютте закликав країни-партнери нарощувати інвестиції для надання оборонної допомоги Україні розміром $60 млрд додатково до грошей, які має надати ЄС в рамках спільного кредиту.

Про це Рютте сказав перед початком чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн).

Допомога для України: що сказав генсек НАТО

Марк Рютте зауважив, що в НАТО бачать, як Україна тримає лінію бою та завдає росіянам величезних втрат.

Він наголосив, що щомісячні втрати Росії значно перевищують втрати протягом усіх 10 років війни СРСР в Афганістані.

За його словами, хоча партнери України стикаються з кількома викликами одночасно, необхідно “забезпечити свою здатність надавати безперебійну підтримку Україні”.

Рютте закликав партнерів “не втрачати Україну з поля зору”, адже вона неодноразово демонструвала, що є не лише одержувачем підтримки, але й “робить внесок у безпеку та готова допомагати партнерам, які стикаються з подібними загрозами в інших місцях – подивіться, наприклад, що Україна робить у Перській затоці”.

Генеральний секретар зазначив, що всі сторони мають зробити все, щоб Україна отримала всю необхідну підтримку.

– Усі союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільової суми $60 млрд доларів підтримки безпеки та оборони України цього року. Будь-які кошти, що надходитимуть з кредиту ЄС на підтримку України, мають бути доповненням до зобов’язань союзників на двосторонній основі, – сказав Рютте.

За його словами, з огляду на загальну економічну потужність членів Контактної групи з питань оборони “це дуже скромна інвестиція у забезпечення безпеки наших вільних і процвітаючих країн у майбутньому”.

Які пріоритети має оборона України

Генсек наголосив, що оборона України потребує засобів протиповітряної оборони, БпЛА та боєприпасів великої дальності.

– Вирішальною тут є ініціатива PURL, в рамках якої продовжується постачання ключових засобів протиповітряної оборони та іншого критично важливого обладнання для стримування росіян, – зауважив Рютте, додавши, що змін у постачаннях PURL не відбулося.

Також Марк Рютте наголосив на необхідності розробки більш передбачуваного підходу до підтримки оборонних зусиль України.

За його словами, занадто мало країн несуть “занадто великий тягар”. Він закликав вирішити це питання та висловив сподівання почути більше зобов’язань щодо подальших внесків в оборону України від членів Контактної групи під час сьогоднішньої зустрічі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами цього тижня Україна отримає можливості додаткового посилення захисту завдяки спільній роботі з європейцями щодо дронів та спільного виробництва.

Джерело : Укрінформ

