Чи можлива класична військова перемога у війні в Україні: що кажуть у НАТО
Класична військова перемога України чи Росії у війні наразі є малоймовірною, оскільки на окупованих територіях перебувають сотні тисяч російських військових.
Про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер в ефірі Radio NV.
Роб Бауер про війну в Україні
За словами Бауера, на окупованих територіях України зараз перебуває близько 700 тис. російських військових.
Саме це, на його думку, ускладнює можливість швидкого витіснення окупантів і досягнення класичної військової перемоги.
— Класична військова перемога будь-якої зі сторін наразі є малоймовірною, — наголосив адмірал.
Бауер зазначив, що така кількість російських військ створює складні умови для зміни ситуації на фронті.
Він підкреслив, що союзники мають зробити висновки з перебігу війни.
Адмірал також заявив, що ситуація могла б скластися інакше, якби Україна отримала всю необхідну допомогу ще у 2022 році.
— Якби тоді, у 2022 році, коли Україна дуже успішно відвойовувала свою територію у росіян, зокрема з квітня до серпня, ми дали все, про що ви просили, результат війни міг би бути зовсім іншим, — сказав він.
Водночас Бауер наголосив, що Росія вже зазнала стратегічної поразки.
За його словами, країна стала залежною від Китаю і без його підтримки не змогла б продовжувати війну.
— З військової точки зору я не бачу сценарію, за якого Росія могла б вийти з цієї війни переможцем, — додав він.
Нагадаємо, що станом на 19 квітня загроза з боку Білорусі для України зберігається, однак активних дій поблизу кордону не фіксують.
За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, ситуація на північному напрямку залишається стабільною і перебуває під постійним контролем Сил оборони.
Наразі не спостерігається значної активності щодо переміщення техніки чи особового складу ані з боку білоруської армії, ані російських підрозділів, які можуть перебувати на території Білорусі.
Водночас Мінськ продовжує утримувати на цьому напрямку певну кількість військ. Така ситуація зберігається ще з 2022 року: підрозділи періодично ротують, однак їхня чисельність істотно не змінюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.