Класична військова перемога України чи Росії у війні наразі є малоймовірною, оскільки на окупованих територіях перебувають сотні тисяч російських військових.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер в ефірі Radio NV.

Роб Бауер про війну в Україні

За словами Бауера, на окупованих територіях України зараз перебуває близько 700 тис. російських військових.

Саме це, на його думку, ускладнює можливість швидкого витіснення окупантів і досягнення класичної військової перемоги.

— Класична військова перемога будь-якої зі сторін наразі є малоймовірною, — наголосив адмірал.

Бауер зазначив, що така кількість російських військ створює складні умови для зміни ситуації на фронті.

Він підкреслив, що союзники мають зробити висновки з перебігу війни.

Адмірал також заявив, що ситуація могла б скластися інакше, якби Україна отримала всю необхідну допомогу ще у 2022 році.

— Якби тоді, у 2022 році, коли Україна дуже успішно відвойовувала свою територію у росіян, зокрема з квітня до серпня, ми дали все, про що ви просили, результат війни міг би бути зовсім іншим, — сказав він.

Водночас Бауер наголосив, що Росія вже зазнала стратегічної поразки.

За його словами, країна стала залежною від Китаю і без його підтримки не змогла б продовжувати війну.

— З військової точки зору я не бачу сценарію, за якого Росія могла б вийти з цієї війни переможцем, — додав він.

Нагадаємо, що станом на 19 квітня загроза з боку Білорусі для України зберігається, однак активних дій поблизу кордону не фіксують.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, ситуація на північному напрямку залишається стабільною і перебуває під постійним контролем Сил оборони.

Наразі не спостерігається значної активності щодо переміщення техніки чи особового складу ані з боку білоруської армії, ані російських підрозділів, які можуть перебувати на території Білорусі.

Водночас Мінськ продовжує утримувати на цьому напрямку певну кількість військ. Така ситуація зберігається ще з 2022 року: підрозділи періодично ротують, однак їхня чисельність істотно не змінюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.

