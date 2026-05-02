Сполучені Штати Америки попередили низку європейських союзників про ймовірні значні затримки у постачанні озброєнь через дефіцит власних військових ресурсів після їхнього інтенсивного використання у війні з Іраном.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Затримка постачання зброї США: що відомо

За даними Financial Times, американська сторона попередила Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію про можливі затримки в постачанні окремих ракетних систем.

Причиною називають необхідність термінового поповнення складів озброєнь, які скоротилися через активне використання у бойових діях проти Ірану.

Також у Вашингтоні обговорюють можливість перенесення частини постачань озброєнь для союзників в Азійському регіоні, що може вплинути на терміни виконання оборонних контрактів.

Це пов’язано з прагненням зберегти стратегічні резерви та уникнути дефіциту у разі загострення безпекової ситуації.

Під загрозою опиняються поставки боєприпасів для систем HIMARS та NASAMS, які використовуються низкою країн.

Зокрема, системи NASAMS перебувають на озброєнні Тайваню, Норвегії, Фінляндії, Іспанії, Нідерландів, Литви, Індонезії, Австралії, Угорщини, України, Данії, Катару та Оману. Водночас, за даними Lockheed Martin, систему HIMARS використовують 14 країн-партнерів США, серед яких Тайвань, Україна, Польща, Естонія, Австралія та Об’єднані Арабські Емірати.

У Пентагоні заявляють, що переглядають усі запити на озброєння, щоб узгодити їх із поточними оперативними потребами, не розкриваючи деталей через чутливість інформації.

Дефіцит озброєнь може вплинути не лише на Європу, а й на баланс сил в Азії, зокрема у контексті потенційного конфлікту навколо Тайваню.

Водночас затримки вже позначаються на темпах військової допомоги Україні.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що через війну в Ірані існують ризики для постачання озброєння в Україну.

Крім того, він зазначив, що Україна щодня підтримує контакти з партнерами на політичному та військовому рівнях щодо посилення систем ППО.

Також глава держави наголошував на роботі над розвитком спільного виробництва засобів протиповітряної оборони, зокрема ракет і систем захисту.

За його словами, стратегічним завданням є створення умов для локального виробництва озброєнь разом із союзниками, включно з отриманням ліцензій і розбудовою оборонної промисловості як частини довгострокових гарантій безпеки України.

