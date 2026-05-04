Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про зростання напруженості в міжнародних альянсах, зокрема зі США.

Про це Кір Стармер заявив під час саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії.

Стармер про напругу у відносинах із США

За словами британського прем’єра, альянси, на які раніше спиралися західні країни, зараз перебувають не в тому стані, якого від них очікують.

Він визнав, що у міжнародних союзах зросла напруженість, і підкреслив необхідність відкрито говорити про ці проблеми.

— Ми не можемо заперечувати, що деякі альянси, на які ми звикли покладатися, не знаходяться в тому стані, в якому ми хотіли б їх бачити. У альянсах більше напруженості, ніж мало б бути, і тому дуже важливо, щоб ми це усвідомили, – сказав Стармер.

Він наголосив, що Європа повинна збільшити витрати на оборону. За його словами, континент відставав у цьому питанні протягом багатьох років, тому зараз необхідно посилювати власні можливості.

Стармер також зазначив, що в НАТО має бути сильніший європейський компонент.

Крім того, прем’єр пов’язав напруженість у відносинах із глобальними конфліктами, зокрема війною в Україні та ситуацією навколо Ірану.

На його думку, ці події змінюють баланс сил і впливають на взаємодію між союзниками.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розрив між США та НАТО почався через розбіжності із союзниками, зокрема щодо Гренландії.

Він також неодноразово критикував країни альянсу та заявляв, що США можуть обійтися без НАТО.

Крім того, союзники відмовилися підтримати американську операцію в Ірані, аргументуючи це тим, що це “не їхня війна”.

Джерело : Sky News

