У Лейпцигу автомобіль в’їхав у натовп: щонайменше двоє загиблих, є поранені
- У Німеччині наразі двоє загиблих та понад 20 поранених після наїзду авто в центрі Лейпцига.
- 33-річного водія затримали, відкрито справу про вбивство.
У німецькому Лейпцигу автомобіль в’їхав у натовп людей у центрі міста. Щонайменше двоє людей загинули, ще близько 20 отримали поранення. Водія затримали на місці, пише DW.
Наїзд на людей у Лейпцигу: що відомо
За даними поліції, підозрюваним виявився 33-річний німець, якого затримали всередині автомобіля після того, як він зупинився.
Інцидент стався неподалік від церкви Святого Миколая та Лейпцизького університету в центрі міста.
Поліція перекрила Гріммайше – торговельну вулицю, яка з’єднує ці пам’ятки з ринковою площею Лейпцига.
На місце події прибули машини швидкої допомоги, поліцейські машини, пожежні машини та гелікоптер екстреної допомоги.
Прокурори відкрили справу за підозрою у двох вбивствах та щонайменше двох замахах на вбивство.
A car has plowed into a crowd in Leipzig, Germany, killing two people and injuring several others.
Екстрені служби створили центр підтримки в сусідньому концертному залі і закликали очевидців звертатися туди за допомогою. Деякі магазини та ресторани в цьому районі зачинені.
Мер Лейпцига Буркхард Юнг підтвердив попередню кількість загиблих і заявив, що прилеглий район охороняється.
– Це шокує. Все, що я можу зараз зробити, це висловити свою солідарність з родинами жертв. Все інше має визначити робота поліції та слідчих органів, – сказав Юнг журналістам.
Тим часом прем’єр-міністр землі Саксонія Міхаель Кречмер також засудив цю подію.
– Це мене до глибини душі вразило. Такий вчинок залишає нас безмовними – і, водночас, залишає нас рішучими. Ми не пошкодуємо зусиль, щоб швидко та ретельно розслідувати цю справу. Верховенство права діятиме з повною силою, – зауважив він.
Поліція не повідомила, чи був інцидент у Лейпцигу умисним чи ні. Але це відбувається на тлі загостреної чутливості в Німеччині після серії таранних наїздів автомобілів в останні роки.
BREAKING: Two people have died after a car ploughed into a crowd in Leipzig, Germany, police have said
Нагадаємо, напочатку березня минулого року у місті Мангайм, що в Німеччині, в результаті наїзду автомобіля на натовп загинули дві людини, ще 25 – постраждали.