У німецькому Лейпцигу автомобіль в’їхав у натовп людей у центрі міста. Щонайменше двоє людей загинули, ще близько 20 отримали поранення. Водія затримали на місці, пише DW.

Наїзд на людей у Лейпцигу: що відомо

За даними поліції, підозрюваним виявився 33-річний німець, якого затримали всередині автомобіля після того, як він зупинився.

Інцидент стався неподалік від церкви Святого Миколая та Лейпцизького університету в центрі міста.

Поліція перекрила Гріммайше – торговельну вулицю, яка з’єднує ці пам’ятки з ринковою площею Лейпцига.

На місце події прибули машини швидкої допомоги, поліцейські машини, пожежні машини та гелікоптер екстреної допомоги.

Прокурори відкрили справу за підозрою у двох вбивствах та щонайменше двох замахах на вбивство.

BREAKING: A car has plowed into a crowd in Leipzig, Germany, killing two people and injuring several others. 🇩🇪 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 4, 2026

Екстрені служби створили центр підтримки в сусідньому концертному залі і закликали очевидців звертатися туди за допомогою. Деякі магазини та ресторани в цьому районі зачинені.

Мер Лейпцига Буркхард Юнг підтвердив попередню кількість загиблих і заявив, що прилеглий район охороняється.

– Це шокує. Все, що я можу зараз зробити, це висловити свою солідарність з родинами жертв. Все інше має визначити робота поліції та слідчих органів, – сказав Юнг журналістам.

Тим часом прем’єр-міністр землі Саксонія Міхаель Кречмер також засудив цю подію.

– Це мене до глибини душі вразило. Такий вчинок залишає нас безмовними – і, водночас, залишає нас рішучими. Ми не пошкодуємо зусиль, щоб швидко та ретельно розслідувати цю справу. Верховенство права діятиме з повною силою, – зауважив він.

Поліція не повідомила, чи був інцидент у Лейпцигу умисним чи ні. Але це відбувається на тлі загостреної чутливості в Німеччині після серії таранних наїздів автомобілів в останні роки.

BREAKING: Two people have died after a car ploughed into a crowd in Leipzig, Germany, police have said — Sky News (@SkyNews) May 4, 2026

Нагадаємо, напочатку березня минулого року у місті Мангайм, що в Німеччині, в результаті наїзду автомобіля на натовп загинули дві людини, ще 25 – постраждали.

