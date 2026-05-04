Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав дії України щодо атак на російські портові об’єкти, назвавши їх частиною самооборони.

Про це він заявив 4 травня під час саміту Євроспільноти у Єревані, пише Bloomberg.

Реакція Естонії на удари України по РФ

На саміті Євроспільноти у Єревані прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал висловився про удари України по РФ та порушення повітряного простору країни.

Зокрема, він зазначив, що атаки України на російські портові об’єкти є виправданими діями самооборони.

За його словами, Київ має право знищувати інфраструктуру, яка фінансує російську війну.

— Для нас цілком зрозуміло, що Україна захищається і знищує джерела наповнення російського бюджету, зокрема різні портові об’єкти, в межах самооборони, — сказав Крістен Міхал.

Водночас Міхал прокоментував інциденти з безпілотниками, які нещодавно порушували повітряний простір Естонії та Фінляндії.

За його словами, відповідальність за це лежить на Росії, яка веде війну проти України та атакує цивільні об’єкти.

У країнах ЄС останнім часом фіксують випадки проникнення дронів на тлі розширення українських ударів углиб території РФ, зокрема по енергетичних і портових об’єктах поблизу Балтійського регіону.

Естонський прем’єр наголосив, що уламки війни не повинні потрапляти в повітряний простір європейських країн, і закликав мінімізувати такі ризики.

Схожу позицію висловив і прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Він підтримав Україну, але водночас назвав порушення повітряного простору неприйнятними.

У Естонії також зазначили, що працюють над посиленням систем протиповітряної оборони та закупівлею нових радарів для ефективнішого виявлення дронів на малій висоті.

Нагадаємо, у понеділок, 4 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Єревану, де зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та іншими лідерами в межах саміту Євроспільноти.

