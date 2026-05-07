Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що тристоронні мирні переговори є “недоцільними”, доки Україна не виведе війська з підконтрольної їй частини Донбасу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

– Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, військові дії будуть призупинені, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання, – заявив помічник російського диктатора.

Він додав, що “зараз очікується цей крок від Києва”, зокрема від президента Володимира Зеленського.

Усе інше, за словами Ушакова, є “марною тратою часу”.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що цією заявою Ушакова Росія визнає небажання завершувати війну.

– Росія офіційно визнала ротом Ушакова, що завершувати війну не планує, бо Україна відмовляється виходити зі своєї землі (Росія ж вимагала вийти з Донбасу), – зазначив він.

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував заяву Ушакова щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донеччини як умову продовження мирних переговорів.

– Для тих, хто знає російську мову, це справжня фрейдівська помилка з боку помічника Путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії “призупинилися” (приостановятся), а не “припинилися” (остановятся). Явне зізнання: Москва прагне перепочинку, а не миру. Брехуни викриті, – написав він у мережі Х.

Цього року Україна вже провела кілька раундів переговорів із представниками США та Росії.

Сторони не змогли домовитися навіть щодо припинення вогню, оскільки Росія вимагає передачі неокупованої частини Донбасу, на що Київ не погоджується.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров 7 травня проведе низку зустрічей із представниками президента США.

Сторони, зокрема, обговорять питання звільнення українських полонених із РФ та активізацію дипломатичного процесу.

