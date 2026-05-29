Президент України Володимир Зеленський провів розмову з румунським лідером Нікушором Даном після атаки російського дрона на багатоповерхівку в місті Галац.

Про це глава держави повідомив у п’ятницю, 29 травня.

Розмова Зеленського і Дана 29 травня: що відомо

Глава держави висловив співчуття постраждалим від удару та побажав їм якнайшвидшого одужання.

Зараз дивляться

Він також відзначив швидку й принципову реакцію румунської влади на інцидент.

– Важливо, що є принципова, оперативна і сильна реакція Румунії на те, що сталося, – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, Україна готова підтримати безпеку Румунії, яка вже п’ять років поспіль допомагає українцям захищатися від російської агресії та повітряних атак.

– Ми домовились з Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації – і наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного зараз – ми робимо сильніше наші спільні позиції, — сказав президент.

Зеленський розповів, що українські та румунські військові контактували ще від ночі після інциденту.

Під час розмови президенти обговорили подальшу взаємодію між країнами на рівні команд.

Україна та Румунія домовилися підтримувати постійну комунікацію та спільно працювати над протидією потенційним загрозам з боку РФ.

– Будемо у постійній комунікації з Румунією і будемо працювати разом і надалі, щоб захистити життя від усіх потенційних російських загроз, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня російські війська здійснили атаку дронами по цивільній та інфраструктурній території України поблизу кордону з Румунією.

Під час обстрілу один із безпілотників порушив повітряний простір Румунії та влучив у багатоповерхівку в місті Галац. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що дрон РФ, ймовірно, був підбитий українською ППО.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.