В Атлантичному океані ВМС Франції затримали підсанкційний танкер Tagor, що йшов із російського Мурманська під прапором Камеруну.

Про це 1 червня повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Затримання російського танкера Tagor: що відомо

За словами Еммануеля Макрона, Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер Tagor, який перебуває під міжнародними обмеженнями та прямував із Росії.

Операцію провели в Атлантичному океані з суворим дотриманням морського права, зазначив Макрон. До її реалізації долучалися країни-партнери, зокрема Велика Британія.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale. Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Згодом у Атлантичній морській префектурі Франції повідомили, що перехоплення російського танкера відбулося на відстані понад 740 км на захід від мису Бретані.

Під прапором Камеруну судно прямувало до міста Лімбе.

— Після того як на борт піднялася інспекційна група, перевірка документів підтвердила підозри щодо неправомірності піднятого прапора. Про це було повідомлено прокурору Бреста, який є компетентним органом у рамках морського суду, — зазначив речник префектури.

Під час затримання нафтовий танкер перебував майже без вантажу та вже неодноразово змінював державну реєстрацію.

За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, востаннє він передавав сигнал тиждень тому біля узбережжя Норвегії, тоді судно йшло під прапором Мадагаскару.

На борту перебували 23 члени екіпажу, однак їхню національність не розголошують.

Наразі танкер супроводжується французькими військово-морськими силами до порту, де продовжаться перевірки.

Президент Франції наголосив, що Париж і надалі діятиме рішуче щодо суден, які намагаються обходити санкції.

— Неприйнятно, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки, — заявив він.

За словами французького лідера, такі дії становлять не лише політичний та санкційний виклик, а й загрозу для безпеки судноплавства та довкілля.

Він підкреслив, що частина таких танкерів експлуатується з порушенням базових стандартів морської навігації.

Раніше ми писали про зростання ризиків, пов’язаних із “тіньовим флотом” РФ, який використовується для перевезення російської нафти в обхід санкцій.

Через значний вік суден, корозію та зношення систем понад половина таких танкерів може потребувати утилізації, що підвищує ймовірність аварій і масштабних розливів нафти.

Фахівці наголошують, що у разі інцидентів це може призвести до серйозної екологічної катастрофи в морських акваторіях.

