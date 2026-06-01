Президент Угорщини Тамаш Шуйок публічно відмовився виконувати вимогу опозиційного політика Петера Мадяра про відставку, заявивши, що продовжить виконувати свої обов’язки відповідно до конституції.

Про це пише Daily News Hungary.

Відмова президента Угорщини йти у відставку: що відомо

Як пише видання, Тамаш Шуйок заявив, що після обговорення ситуації не бачить підстав залишати посаду.

За його словами, відставка не усуне глибокий інституційний конфлікт між державними органами.

Президент наголосив, що глава держави та уряд мають діяти в межах конституційної взаємодії, навіть попри політичні суперечності.

Він розкритикував заяви Мадяра, назвавши їх надто конфронтаційними та такими, що створюють додаткову напругу між інституціями.

Шуйок також заявив, що не має наміру перешкоджати роботі уряду, зокрема у питаннях, пов’язаних із фінансуванням ЄС та іншими ключовими рішеннями, і продовжить виконувати свої конституційні повноваження.

Публічна суперечка загострилася після того, як Петер Мадяр встановив дедлайн для добровільної відставки президента та звинуватив його у бездіяльності щодо захисту верховенства права, заявивши також, що глава держави, на його думку, більше зосереджений на власній зарплаті, яка становить 6,3 млн форинтів (близько €17,8 тис.) на місяць.

У відповідь політична партія Фідес заявила про неприпустимість тиску на главу держави та назвала такі вимоги загрозою конституційному порядку.

Конфлікт між сторонами, за даними угорських медіа, може продовжитися найближчим часом на тлі подальших політичних заяв та запланованих зустрічей.

Нагадаємо, 9 травня лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр склав присягу на посаду прем’єр-міністра Угорщини.

За кандидатуру Петера Мадяра проголосували 140 депутатів, тоді як 40 висловилися проти.

У своїй першій заяві Мадяр пообіцяв використати парламентську більшість для масштабного перезавантаження державних інституцій, які, за його словами, були сформовані за часів Віктора Орбана та перебували під впливом лояльних до нього кадрових призначень у судах, медіа та держапараті.

