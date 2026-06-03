Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану, під які потрапили чотири біржі цифрових активів та їхні представники.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Нові санкції США проти Ірану: що відомо

Під нові обмеження потрапили чотири громадянина Ірану та чотири іранські біржі цифрових активів — Nobitex, Bitpin, Ramzinex і Wallex.

Зараз дивляться

Зокрема, санкції запроваджено проти керівника найбільшої криптобіржі країни Nobitex Аміра Хоссейна Рада.

У Міністерстві фінансів США заявили, що фінансові установи та приватні особи інших держав також можуть зіткнутися з обмеженнями у разі проведення окремих операцій із цими компаніями.

— Поки економіка Ірану перебуває у вільному падінні, режим вирішив використовувати технології цифрових активів для своїх корупційних цілей, включаючи обхід санкцій та виведення коштів з країни. Нинішній економічний хаос в Ірані є доказом того, що кампанія максимального тиску президента Трампа була успішною, – сказав міністр фінансів Скотт Бессент.

За даними американської сторони, Nobitex у 2025 році забезпечувала понад половину всіх надходжень цифрових активів в Ірані.

У Мінфіні США стверджують, що біржа використовувалася для обходу санкцій, підтримки фінансових операцій іранського режиму та забезпечення доступу до міжнародних криптовалютних сервісів.

Раніше Іран повідомив про призупинення переговорів зі США через загострення ситуації на Близькому Сході.

За інформацією Tasnim News, Тегеран заявив, що не планує відновлювати діалог до припинення військових дій Ізраїлю в Секторі Гази та Лівані.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.