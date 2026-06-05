Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що вибух морського безпілотника в порту Констанца є наслідком війни, яку Росія веде проти України.

Він наголосив на зростанні ризиків для безпеки в акваторії Чорного моря.

Про це Нікушор Дан повідомив у мережі Х.

Зараз дивляться

Президент Румунії про вибух морського дрона у порту Констанца

За словами Дана, правоохоронці та служби безпеки оперативно відреагували на загрозу й завчасно евакуювали район до моменту вибуху. Інформації про постраждалих немає.

Нікушор Дан наголосив, що головним пріоритетом для влади залишається захист людей та безпека портової інфраструктури.

Наразі компетентні органи встановлюють обставини інциденту та оцінюють можливі додаткові ризики.

Дан звернув увагу, що це вже другий серйозний безпековий інцидент на румунському узбережжі за цей тиждень.

Він зазначив, що через війну в Україні ситуація з безпекою в регіоні залишається напруженою. Тому Румунія зберігає високий рівень готовності та продовжує взаємодію із союзниками по НАТО.

Президент наголосив, що такі інциденти є прямим наслідком війни, розв’язаної Росією проти України, та підтвердив намір держави й надалі вживати заходів для захисту громадян і національних інтересів.

Нагадаємо, вранці 5 червня в порту Констанца в Румунії стався вибух унаслідок інциденту з морським безекіпажним катером. Територію поблизу нафтового термінала ізолювали.

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Військово-морські сили ЗСУ поінформували румунську сторону про морський безекіпажний катер, який втратив керування через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.