Європейська комісія вперше виступила з пропозицією заборонити в’їзд до Європейського Союзу всім особам, які проходили службу у збройних силах Росії з початку війни, розв’язаної проти України.

Про це у вівторок у Брюсселі під час презентації 21-го пакета санкцій проти Росії повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄК пропонує заборонити в’їзд до ЄС учасникам війни проти України

– Ключовий момент цього нового аспекту – ми вперше пропонуємо заборонити в’їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто служив у збройних силах Росії з початку війни, – заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що “Європа залишиться закритою для всіх, хто брав участь у вторгненні в Україну”.

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Що відомо про 21-1 пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, 9 червня було презентовано 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Документ зосереджений на енергетичному секторі, фінансових послугах і криптовалютах, торгівлі, а також рибальстві.

– Сьогодні ми представляємо 21-й пакет санкцій. Ми зосереджуємося на секторах із найвищим впливом, а саме: енергетика, фінансові послуги та криптовалюти, торгівля, і цього разу вперше включаємо рибальство, – заявила фон дер Ляєн.

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії планують затвердити до 15 липня. Такий термін пов’язаний із необхідністю оновлення “цінової стелі” на російську нафту.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас повідомила, що до нового, 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ можуть увійти обмеження щодо російського військово-промислового комплексу, а також заходи проти так званого “тіньового флоту” Росії.

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