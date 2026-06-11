У середу американські військові завдали ударів по Ірану другу ніч поспіль, продовживши серію атак, яка різко загострила ситуацію на Близькому Сході.

За даними Axios, удари були спрямовані на те, щоб змусити Тегеран погодитися на нову угоду зі США, однак у Вашингтоні визнають ризик подальшої військової ескалації.

Загострення конфлікту між США та Іраном: що відомо

За інформацією видання, американські посадовці очікують можливу відповідь Ірану, зокрема потенційні атаки на американські військові бази в регіоні.

Зараз дивляться

Тегеран заявив про нібито удар безпілотниками по позиціях 5-го флоту ВМС США в Бахрейні, однак підтвердження цих заяв наразі немає.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Іран, заявивши, що Тегеран намагається “обвести США навколо пальця”, і наголосив на необхідності змінити підхід до перемовин.

Водночас Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило проведення ударів по Ірану, які тривали близько чотирьох годин – з 17:15 за східним часом.

Ціллю стали:

системи протиповітряної оборони;

радіолокаційні станції;

підрозділи управління безпілотниками на півдні Ірану.

У CENTCOM заявили, що операція стала відповіддю на “тривалу та невиправдану агресію Ірану”.

Міністр оборони США Піт Гегсет підкреслив , що удари мають примусити Іран до переговорів.

– Якщо нам потрібно буде вести переговори за допомогою бомб — ми будемо це робити, – заявив він.

За даними Axios, Трамп також провів термінову нараду з командою нацбезпеки, обговорюючи можливі наступні кроки, включно з варіантами посиленого тиску на Тегеран.

Джерела повідомили, що одним із варіантів, які розглядав Трамп, була масштабна, але короткочасна операція.

Дональд Трамп, за словами джерел, дедалі більше розчаровується, очікуючи відповіді Ірану на свою останню пропозицію.

Іранські медіа, зокрема Tasnim, заявили про “рішучу відповідь” і можливі атаки на американські бази в регіоні. У Бахрейні вже фіксувалися сирени тривоги, але підтвердження уражень поки немає.

Закриття Ормузької протоки: які персперктиви

За даними CNN, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив, що Ормузька протока “закрита для всіх суден”, включно з нафтовими танкерами та комерційними суднами.

– Будь-яке судно, яке намагатиметься пройти протокою, буде мішенню, – йдеться у заяві.

Водночас США спростовують блокування Ормузької протоки та заявляють, що комерційні судна продовжують рух через стратегічний водний шлях.

Американська сторона також заперечує повідомлення іранських медіа про ураження військових кораблів США в районі протоки.

Тим часом іранські ЗМІ повідомляють про нібито атаки на судна та “зіткнення” між силами КВІР і США в районі протоки.

Зауважимо, що, за оцінками JPMorgan, Ормузька протока залишається критично важливим маршрутом для світової енергетики, хоча через бойові дії обсяги судноплавства знизилися приблизно до 15% від довоєнного рівня.

Експерти зазначають, що будь-які обмеження в цьому регіоні можуть вплинути на глобальні ціни на нафту та газ.

Нагадаємо, Сполучені Штати вночі проти 10 червня завдали серії ударів по Ірану у відповідь на збиття ним американського вертольота AH-64 Apache.

Іранські військові натомість оголосили про удари по американських базах у регіоні.

Вночі проти 11 червня Дональд Трамп погрожував Ірану новими потужними ударами, якщо прогрес у переговорах щодо припинення війни залишатиметься недостатнім.

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