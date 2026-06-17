На саміті в Анкарі не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО — Рютте
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі не передбачено окремого засідання Ради Україна-НАТО.
- Водночас він наголосив, що у президента Володимира Зеленського буде дуже насичений графік зустрічей.
Під час саміту в турецькій Анкарі не відбудеться окремого засідання Ради Україна-НАТО.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн Організації Північноатлантичного договору.
Рютте про саміт в Анкарі
За словами Рютте, під час саміту НАТО в Анкарі в президента України Володимира Зеленського запланований насичений графік зустрічей.
– Буде багато зустрічей, але не буде окремого засідання за участю всіх 32 лідерів. Відбудеться лише одна сесія за участю всіх 32 країн, – заявив він.
Рютте також згадав свій червневий візит до Києва, де за участю Зеленського пройшло засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Він зізнався, що ця поїздка викликала в нього сильні емоції.
Тоді Зеленський наголосив, що нові системи Patriot і ракети до них надійдуть в Україну набагато раніше, ніж очікувалося до 2030 року, завдяки складній системі обміну.
Крім цього, нещодавно Зеленський заявив, що саміт G7 у Франції приніс важливі результати для України. За його словами, йдеться про додаткове посилення протиповітряної оборони, а пізніше відбудуться нові кроки для тиску на Росію.