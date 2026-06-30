Російське військове командування опрацьовує кілька варіантів наступальних операцій із північного напрямку.

Зокрема, не виключається сценарій атаки на Чернігівську область із території Білорусі.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв’ю ТСН у межах телемарафону Єдині новини.

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Росіяни можуть здійснити наступ з території Білорусі

– Ми знаємо, що Путін поставив завдання російському генеральному штабу прорахувати різні варіанти наступальної операції, у тому числі з території Білорусі, з метою захоплення Києва, з метою захоплення інших територій, – зазначив генерал.

За словами Сирського, російський Генеральний штаб уже підготував кілька можливих сценаріїв дій, серед яких є й наступ із території Білорусі.

При цьому головнокомандувач ЗСУ висловив сумнів, що керівництво Білорусі погодиться вдруге надати свою територію російським військам як плацдарм для наступу.

Проте, за його словами, українська сторона враховує і такий розвиток подій.

– Найімовірніший варіант, і це підтверджується кількома даними, можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області… Не на Київ, на Чернігівську область, – зазначив головнокомандувач.

Він пояснив, що в такий спосіб російські війська можуть намагатися просунутися вглиб української території, щоб змусити Сили оборони перекинути підрозділи з основних напрямків, де тривають активні бойові дії.

За словами Сирського, таким чином РФ прагне розтягнути лінію фронту та позбавити Україну резервів.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Білорусь будує поблизу українського кордону об’єкти для проведення “СВО”. Йдеться, зокрема, про дороги та склади для зберігання боєприпасів.

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