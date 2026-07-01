У ніч проти 1 липня у російській Пензі місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів та дим. Напередодні в регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Нічна атака на Пензу 1 липня

Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко заявив, що російські сили ППО збили один дрон, уламки якого нібито пошкодили лінії електропередач та впали на територію недобудованої будівлі.

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За його словами, постраждалих унаслідок атаки немає. На місці працюють екстрені служби.

Водночас Telegram-канал Supernova+ повідомив про можливе ураження в Пензі АТ НДІФВ (Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань). За даними каналу, геолокація підтверджує місце влучання.

Це підприємство спеціалізується на виробництві датчиків тиску, переміщення та вимірювальних систем для авіаційної і ракетної техніки. Зокрема, його продукція використовується у системах літаків Су-34 та Су-57, а також під час виробництва російських крилатих ракет Х-101 і Х-59.

АТ НДІФВ входить до структури російської держкорпорації Роскосмос та перебуває під санкціями США та України.

Офіційного підтвердження ураження підприємства з боку російської влади наразі немає.

Пенза на карті

Російське місто Пенза розташоване на північний схід від українського кордону. Відстань від України – понад 1 400 км.

30 червня у Москві та області пролунали вибухи. Регіон атакували дрони. Попередньо, атаковано Центр космічного зв’язку (ЦКЗ) Дубна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 589-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Supernova+

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