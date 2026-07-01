Українці у Німеччині активно обговорюють можливі зміни у системі соціальної підтримки. У медіа з’явилася інформація про те, що уряд країни планує переглянути правила виплат для людей із тимчасовим захистом.

Чи продовжать допомогу українцям в Німеччині та що планують змінити, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Допомога українцям в Німеччині: зміни

Попри чутки, грошову допомогу українцям в Німеччині повністю не скасують, але в майбутньому різні категорії біженців ймовірно будуть отримувати підтримку за різними правилами. А вирішальним фактором стане дата прибуття до Німеччини.

Зараз дивляться

У Федеральному парламенті Німеччини обговорюється запланована реформа, яка має змінити порядок виплат для частини українців.

Навіщо впроваджують зміни для українців в Німеччині

Після початку повномасштабної війни українці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, отримали й доступ до системи Bürgergeld. Вона передбачає фінансову підтримку, допомогу з житлом, медичне забезпечення та супровід у пошуку роботи.

Однак німецька влада планує змінити підхід для нових переселенців. Урядовці хочуть розділити правила для тих, хто вже тривалий час перебуває в країні, і тих, хто приїхав пізніше. Тож у реформі з’явився поділ за датою, а саме до або після 1 квітня 2025 року.

Що буде з виплатами допомоги українцям в Німеччині у 2026 році

Для українців, які прибули до Німеччини до 1 квітня 2025 року, суттєвого скорочення допомоги не передбачається.

Вони й надалі залишатимуться у системі, яку обслуговує Джобцентр та отримуватимуть допомогу по безробіттю.

Попри збереження виплат, від отримувачів допомоги очікуватимуть більшої активності у пошуку роботи. Джобцентр планує посилити контроль за виконанням вимог. Люди мають відвідувати призначені зустрічі, співпрацювати зі службами зайнятості та робити кроки для виходу на ринок праці.

Тобто для цієї категорії головна зміна стосуватиметься не грошей, а правил взаємодії із соціальними службами. Українців стимулюватимуть для виходу на роботу.

Кому з українських біженців в Німеччині скоротять виплати

Найбільші зміни очікуються для українців, які прибули до Німеччини після 31 березня 2025 року.

Саме для цієї групи планується перехід на іншу систему підтримки. Замість виплат через німецьку службу зайнятості, допомогу призначатиме управління соціального захисту населення за правилами, які застосовують до шукачів притулку.

Німеччина, зміни для українців:

інший порядок оформлення виплат;

можливе зменшення базової суми допомоги;

використання спеціальної платіжної картки Bezahlkarte;

зміну формату медичного забезпечення.

За попередніми розрахунками, базова виплата для цієї категорії зменшується до €441 замість €563, які передбачає чинна система.

Чи втратять українці тимчасовий захист у Німеччині

Зміни, які стосуються соціальних виплат не означають припинення тимчасового захисту.

Українці зі статусом за параграфом 24 і надалі матимуть право перебувати в Німеччині відповідно до чинних правил. Тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року.

Також залишається можливість офіційно працювати. Дата прибуття до Німеччини не впливає на саме право на працевлаштування.

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