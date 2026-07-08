Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара підтримує Україну та водночас використовує власні канали комунікації, щоб схилити Росію до миру.

Туреччина підтримує Україну та намагається схилити РФ до миру

За словами Ердогана, Туреччина також підтримує зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

— Ми поділяємо бачення Трампа щодо миру у війні в Україні та висловлюємо свою підтримку ініціативі, спрямованій на задоволення пріоритетних потреб України, — сказав турецький лідер, якого цитує Anadolu.

У Кремлі тим часом заявили, що сподіваються на вплив Туреччини та інших країн, аби зупинити атаки України на міжнародну енергетичну інфраструктуру.

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Нагадаємо, що 7 липня в Анкарі Дональд Трамп заявив, що вважає можливим швидке врегулювання війни після нещодавніх розмов із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Своєю чергою Зеленський в інтерв’ю Financial Times, оприлюдненому 6 липня, заявив, що ключова фаза війни змістилася із суші та моря в повітря. На його думку, саме битва у небі може визначити результат протистояння.

Наприкінці червня Ердоган також заявляв, що Туреччина прагне тривалого миру між Росією та Україною і працює над відновленням переговорного процесу.

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