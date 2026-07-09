У РФ Саратовський НПЗ повністю зупинив переробку нафти
- Саратовський НПЗ повністю зупинив переробку нафти після атаки українських безпілотників, яка пошкодила єдину установку первинної переробки потужністю 20 тисяч тонн на добу.
- Цей удар став частиною масштабної серії атак Сил оборони України на російські паливні об'єкти, аеродром та логістику, що вже призвело до дефіциту пального та обмеження його експорту.
Саратовський нафтопереробний завод у Російській Федерації припинив переробку нафти після пошкоджень, завданих атакою безпілотника.
Про це повідомили Reuters два джерела, які обізнані з ситуацією.
Чому Саратовський НПЗ у РФ припинив переробку нафти
За інформацією видання, протягом останніх місяців Україна посилила атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, намагаючись підірвати військові зусилля Москви.
Атаки призвели до дефіциту палива в Росії, що спричинило довгі черги на заправках, зростання цін на паливо та обмеження експорту.
Раніше цього тижня Омський нафтопереробний завод, найбільший у Росії, також припинив роботу після атак українських безпілотників.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін у Telegram підтвердив, що є пошкодження. Українські військові заявили, що відбулося влучання в Саратовський нафтопереробний завод.
Згідно з джерелами, дрони уразили установку первинної переробки CDU-6 потужністю 20 000 метричних тонн на добу – єдину таку установку на нафтопереробному заводі.
Водночас паливо із Саратовського нафтопереробного заводу не пропонувалося на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі з середи, 8 липня.
Нафтопереробний завод також призупинив роботу після атак дронів у березні та травні.
У 2024 році завод переробив 5,8 млн тонн нафти, або 2,2% від загального обсягу переробки нафти в Росії, виробляючи 1,2 млн тонн бензину, 1,9 млн тонн дизельного палива та 1 млн тонн мазуту.
У ніч на 8 липня Сили оборони України завдали серії ударів по об’єктах воєнної та паливно-енергетичної інфраструктури Росії. Зокрема, під удари потрапили одразу три нафтопереробні заводи, серед них – НПЗ у Саратові.
Крім цього, українські воїни уразили російський аеродром, шість танкерів “тіньового флоту” та два автомобільні мости, які окупанти використовували для військової логістики.