У ніч проти 13 липня Москва та Московська область зазнали масованої атаки ударних безпілотників. Російська влада заявляє про сотні дронів, збитих силами протиповітряної оборони (ППО), а також про руйнування в населених пунктах Підмосков’я.

Атака на Москву

За словами мера Москви Сергія Собяніна, перші повідомлення про роботу ППО почали надходити ще ввечері 12 липня. З 18:45 до опівночі, за його твердженням, російські військові нібито збили 18 безпілотників, що прямували до столиці РФ.

Вночі атака продовжилася. Собянін заявив, що у бік Московського регіону летіло понад 350 дронів, більшість із яких, за його словами, було перехоплено ще на далеких підступах. Безпосередньо на підльоті до Москви, як стверджує мер, знищили ще 50 БпЛА. Про наслідки у самій столиці він не повідомив.

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Водночас губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що над регіоном сили ППО збили та придушили 81 безпілотник. За його словами, дрони фіксували над Одинцовим, Наро-Фомінським, Рузою, Раменським, Можайським, Волоколамським, Чеховим, Озерами, Істрою, Подільськом, Ступіним, Домодєдовим, Сонячногірськом і Коломною.

За офіційною інформацією російської влади, у селищі Піонерський Істринського округу внаслідок падіння безпілотника начебто є загиблі та поранені. Там пошкоджені приватні будинки.

У Сонячногірську, як повідомляє губернатор, безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок.

Крім того, руйнування зафіксували у селі Бабкіно Істринського округу, де пошкоджено два приватні будинки, а також у Можайську, де пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Раніше Telegram-канал Astra із посиланням на повідомлення місцевих жителів також писав про влучання безпілотника у житлову багатоповерхівку в Сонячногірську.

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