Росія активізувала використання схем обходу міжнародних санкцій для експорту нафтопродуктів на тлі дефіциту пального всередині країни, що виник після ударів України по нафтопереробній інфраструктурі.

Про це у вівторок, 14 липня, повідомило Головне управління розвідки.

Росія знайшла новий спосіб обходити санкції

За даними розвідки, одну з таких схем реалізують через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy, 49,13% акцій якої належать російській компанії Роснефть.

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Через це підприємство здійснюється переробка сирих нафтопродуктів із подальшим їхнім експортом за допомогою мережі “тіньового флоту”.

Зокрема, 20 червня з нафтобази Nayara Energy вирушив танкер AGNI, який перевозив майже 67,5 тис. тонн нафтопродуктів.

Згідно із задекларованими даними, судно прямувало до району на захід від Суецького каналу поблизу єгипетського порту Порт-Саїд.

Там на нього очікував інший танкер “тіньового флоту” – GARNET, із яким мала відбутися STS-передача нафтопродуктів.

У ГУР зазначили, що перевантаження нафтопродуктів з AGNI на GARNET проводилося при вимкненій AIS (автоматичній ідентифікаційній системі), що у разі нештатної ситуації могло призвести до екологічної катастрофи та аварійних інцидентів.

Після завершення операції танкер GARNET, за інформацією розвідки, вніс до системи AIS недостовірні відомості про вантаж, вказавши, що судно рухається порожнім.

Наразі танкер уже пройшов Гібралтарську протоку. Ймовірними пунктами його призначення є порт Вітіно в Білому морі або один із портів Балтійського моря.

Раніше у ГУР повідомляли, що Росія розпочала формування ще одного “тіньового флоту” танкерів для транспортування скрапленого природного газу.

У Кремлі намагаються підготуватися до нових санкцій Європейського Союзу, які з 1 січня 2027 року заблокують доступ російських суден до європейських терміналів для перевалки СПГ.

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