У вівторок, 14 липня, після 12:00 у Польщі над Балтійським морем, приблизно за 30 км від міста Устка, польська чергова пара винищувачів перехопила російський літак-розвідник Іл-20.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише RFM 24.

Польські винищувачі перехопили російський літак

– Чергова пара наших винищувачів перехопила російський літак-розвідник, який намагався увійти до польського повітряного простору. Нехай цей випадок усвідомлять усі ті, хто намагається спотворити реальність: Росія становить безпосередню загрозу, – заявив Косіняк-Камиш під час пресконференції.

За словами глави Міноборони Польщі, після встановлення контакту з літаком і отримання сигналів про необхідність залишити повітряний простір, російський борт змінив курс і попрямував у бік Росії.

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– Це перша за тривалий час російська спроба наблизитися до нашого морського кордону з метою розвідки наших систем протиповітряної оборони, – наголосив міністр.

Постійна напруга на східному фланзі НАТО

Сьогоднішнє перехоплення є верхівкою айсберга. Аналіз інцидентів за останні місяці свідчить, що російська авіація систематично підтримує високий рівень напруги в акваторії Балтійського моря.

8 квітня 2026 року чергова пара винищувачів F-16 Повітряних сил Польщі успішно перехопила, візуально ідентифікувала та супроводила російський літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію над Балтійським морем.

Інцидент стався в міжнародному повітряному просторі, у зоні відповідальності Польщі.

Літак РФ здійснював політ без наданого плану та з вимкненим транспондером.

Через кілька днів шведська авіація втрутилася після виявлення над Балтійським морем російських бомбардувальників Ту-22М3.

24 квітня польські винищувачі F-16 перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем. У Міноборони наголосили, що російські літаки не порушували польський повітряний простір.

13 травня Міноборони Польщі та Оперативне командування Збройних сил повідомили, що польська авіація перехопила літак-розвідник Іл-20М над міжнародними водами Балтійського моря.

Фото: Оперативне командування ЗС Польщі

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