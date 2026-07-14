Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ над Балтикою
- Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем.
- Після попередження російський літак змінив курс і повернув у бік Росії.
- У Міноборони Польщі заявили, що Росія становить пряму загрозу безпеці регіону.
У вівторок, 14 липня, після 12:00 у Польщі над Балтійським морем, приблизно за 30 км від міста Устка, польська чергова пара винищувачів перехопила російський літак-розвідник Іл-20.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише RFM 24.
Польські винищувачі перехопили російський літак
– Чергова пара наших винищувачів перехопила російський літак-розвідник, який намагався увійти до польського повітряного простору. Нехай цей випадок усвідомлять усі ті, хто намагається спотворити реальність: Росія становить безпосередню загрозу, – заявив Косіняк-Камиш під час пресконференції.
За словами глави Міноборони Польщі, після встановлення контакту з літаком і отримання сигналів про необхідність залишити повітряний простір, російський борт змінив курс і попрямував у бік Росії.
– Це перша за тривалий час російська спроба наблизитися до нашого морського кордону з метою розвідки наших систем протиповітряної оборони, – наголосив міністр.
Постійна напруга на східному фланзі НАТО
Сьогоднішнє перехоплення є верхівкою айсберга. Аналіз інцидентів за останні місяці свідчить, що російська авіація систематично підтримує високий рівень напруги в акваторії Балтійського моря.
8 квітня 2026 року чергова пара винищувачів F-16 Повітряних сил Польщі успішно перехопила, візуально ідентифікувала та супроводила російський літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію над Балтійським морем.
Інцидент стався в міжнародному повітряному просторі, у зоні відповідальності Польщі.
Літак РФ здійснював політ без наданого плану та з вимкненим транспондером.
Через кілька днів шведська авіація втрутилася після виявлення над Балтійським морем російських бомбардувальників Ту-22М3.
24 квітня польські винищувачі F-16 перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем. У Міноборони наголосили, що російські літаки не порушували польський повітряний простір.
13 травня Міноборони Польщі та Оперативне командування Збройних сил повідомили, що польська авіація перехопила літак-розвідник Іл-20М над міжнародними водами Балтійського моря.
Фото: Оперативне командування ЗС Польщі