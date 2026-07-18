Кремль готує нову масштабну хвилю мобілізації, під час якої планує призвати до 500 тис. осіб уже восени.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Нова мобілізація в РФ

За словами Андрія Коваленка, частину мобілізованих російське командування планує відправляти на фронт уже протягом перших двох тижнів після призову. Їх мають використовувати для “затикання дірок” на східному напрямку.

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Водночас іншу частину новобранців, за словами Коваленка, готуватимуть щонайменше місяць. Їх можуть залучити для відкриття нового напрямку бойових дій.

Керівник ЦПД наголосив, що в разі реалізації такого сценарію Україну очікує складна осінь і зима.

– У нас буде дуже насичена осінь та зима, і потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства, – зазначив він.

За словами Коваленка, керівник адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов переконали Володимира Путіна, що такий план дозволить Росії досягти успіху у війні проти України.

Втім, Коваленко висловив упевненість, що ці розрахунки є хибними.

– Я точно знаю, що вони помиляються, – підсумував він.

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