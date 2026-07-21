Президент США Дональд Трамп цього тижня планує оголосити про запровадження нових мит щодо десятків країн.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Трамп оголосить нові мита для десятків країн

За інформацією співрозмовників видання, американські посадовці підготували кілька варіантів, які дадуть змогу Дональду Трампу запровадити нові обмеження.

Зараз дивляться

Підготовка пов’язана із завершенням наприкінці цього тижня терміну дії запроваджених президентом США 10-відсоткових глобальних мит.

Торговий представник США Джеймісон Грір підтвердив інформацію ЗМІ про те, що адміністрація Трампа готує нові тарифи.

Як передає CNBC, у вівторок Грір заявив, що адміністрація президента США найближчим часом оголосить про нові тарифи.

– Ми очікуємо деяких кроків скоро… Не можу назвати точніші часові рамки зараз. Я зобов’язаний поінформувати Конгрес та інші сторони, перш ніж розкрию такі деталі. Але ми очікуємо дій скоро, – зазначив торговий представник США.

За попередніми даними, адміністрація Трампа має намір оголосити про нові мита відразу після завершення терміну дії раніше запроваджених тарифів, який спливає у п’ятницю, 24 липня.

Новий пакет тарифів готують після того, як на початку цього року Верховний суд скасував частину мит, запроваджених після оголошеного Трампом у квітні 2025 року “дня визволення”.

Після рішення Верховного суду у лютому Вашингтон тимчасово перейшов до режиму 10-відсоткових мит, термін дії яких завершується у п’ятницю.

Розслідування щодо використання примусової праці

Нові тарифи планують запровадити за результатами розслідування щодо використання примусової праці.

Такий механізм дасть змогу адміністрації Трампа обійти застосування надзвичайних повноважень, можливість використання яких була обмежена рішенням суду.

За даними FT, мита, про які можуть оголосити цього тижня, становитимуть від 10% до 12,5% для товарів із 60 країн у межах розслідування щодо використання примусової праці.

Вперше американські торговельні чиновники запропонували цю ініціативу в червні.

У березні США розпочали розслідування відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю.

Після цього було відкрито справу щодо надлишкових виробничих потужностей та проведено публічні слухання стосовно запропонованих заходів.

Друге розслідування охоплює Європейський Союз, Китай, Сінгапур, Швейцарію, Норвегію, Індонезію, Малайзію, Камбоджу, Таїланд, Південну Корею, В’єтнам, Тайвань, Бангладеш, Мексику, Японію та Індію.

За словами джерел, за лаштунками високопосадовці рекомендують президентові підтримувати стабільність у відносинах із торговельними партнерами та дотримуватися домовленостей, укладених Вашингтоном із ними щодо зниження митних тарифів у 2025 році.

Американська адміністрація вже пом’якшила частину початкових максималістських тарифних планів Трампа, запровадивши суттєві винятки для низки ключових споживчих товарів, зокрема яловичини та кави, а також послабивши деякі мита на продукцію зі сталі та алюмінію.

Після двох нещодавніх торговельних розслідувань щодо критично важливих мінералів та авіаційних комплектуючих посадовці рекомендували адміністрації США зробити акцент на переговорах із торговельними партнерами замість нового підвищення тарифів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі категорії товарів, що імпортуються з Канади.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.