Вранці 24 липня жителі Кірова Кіровської області РФ почули потужні вибухи.

Згідно з аналізом Telegram-каналу Astra кадрів від очевидців, атаковано Вятське машинобудівне підприємство Авітек.

Атака на завод Авітек у Кірові

За інформацією очевидців, після атаки на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Чорний густий дим тягнеться в небо.

Зараз дивляться

Згідно з офіційними джерелами, підприємство Авітек є частиною російського оборонного комплексу. Авітек випускає продукцію військового, подвійного та цивільного призначення, зокрема: зенітні керовані ракети класу земля-повітря, ракети-мішені, комплектуючі для авіації, катапультні крісла для пілотів, авіаційні вантажопідйомні системи та лебідки, балочні тримачі та інше авіаційне обладнання.

За даними Союзу машинобудівників Росії, підприємство Авітек має повний виробничий цикл — від ливарного та ковальсько-пресового виробництва до остаточного складання та тестування виробів.

Підприємство також є ланкою у виробництві зенітно-ракетних комплексів Тор.

Авітек перебуває під санкціями США, України та низки інших країн.

Місто Кіров на карті

Місто Кіров Кіровської області РФ розташоване на північний схід від Москви.

Вночі 23 липня масованої атаки дронами зазнало російське місто Воронеж. Серед імовірних цілей міг бути логістичний центр компанії Wildberries. Також дрони, ймовірно, атакували базу зрідженого газу ТОВ НС-Ойл в селищі Новоспаське в Ульяновській області РФ.

22 липня безпілотники атакували склади Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.

18 липня під ударами опинилися ще два великі логістичні центри Wildberries у підмосковній Електросталі та Котовську Тамбовської області.

Фото: Supernova+

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.