У російській Рязані вночі 29 липня пролунала серія вибухів під час масованої атаки безпілотників.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+ із посиланням на місцеву владу та жителів регіону.

Атака на Рязань 29 липня: що відомо

Російська влада заявила про роботу систем протиповітряної оборони та підтвердила пожежу на території одного з підприємств.

Зараз дивляться

Водночас Telegram-канали повідомляють про займання на території сортувального комплексу Wildberries і Рязанського нафтопереробного заводу.

Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив, що під час атаки БпЛА на одному з підприємств сталося загоряння.

За словами місцевих жителів, яких цитує Telegram-канал Astra, у місті кілька разів лунали сирени повітряної тривоги, після чого було чути численні вибухи.

Після атаки компанія Wildberries тимчасово зупинила роботу свого сортувального комплексу в Рязані — Тюшевська. На офіційному порталі компанії працівників і перевізників закликали не прибувати на склад до окремого повідомлення про відновлення роботи.

Сортувальний комплекс у Рязані є одним із нових логістичних об’єктів компанії. Його відкрили у 2023 році, а добудували вже у 2024-му.

Крім того, Telegram-канал Exilenova+ повідомив про пожежу на території Рязанського нафтопереробного заводу. За попередніми даними, після атаки безпілотників там спалахнула пожежа, над підприємством піднявся густий дим. Офіційного підтвердження ураження НПЗ поки немає.

Рязанський НПЗ вважається одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. За відкритими даними, він забезпечує близько 5% загального обсягу переробки нафти в РФ, а його потужність становить приблизно 17 млн тонн нафти на рік. Раніше повідомлялося, що нафтопродукти із цього підприємства використовуються для забезпечення російської армії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.