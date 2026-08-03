Після нічної атаки дроні 3 серпня у Бєлгороді загорілася будівля Бєлгородського державного технологічного університету (БДТУ) імені В. Г. Шухова, де, за відкритими даними, розробляли та тестували безпілотні системи.

Про це повідомляють російське видання Пепел Белгород, Telegram-канал ASTRA та Exilenova+.

Атака на Бєлгород 3 серпня: що відомо

За даними росЗМІ, в університеті розробляли автоматизовану систему управління безпілотними літальними апаратами на базі російського мікропроцесора Міландр.

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В офіційних матеріалах вишу стверджувалося, що ця розробка мала цивільне призначення та могла використовуватися для моніторингу ліній електропередач, теплотрас і проведення аерофотозйомки.

Однак за словами місцевих жителів, у навчальному закладі складали та тестували безпілотники.

Також зазначається, що влітку 2026 року університет оголосив набір школярів на літні навчальні зміни з курсу проєктування безпілотних авіаційних систем.

На момент публікації офіційна влада Бєлгородської області не повідомляла про наслідки удару саме по університету.

Упродовж ночі регіональний оперативний штаб кілька разів попереджав про загрозу атак безпілотників.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 серпня українські Сили оборони атакували низку військових об’єктів у Росії. За даними Генштабу ЗСУ, під ударами опинилися Саратовський НПЗ та військовий аеродром Енгельс-2, де виникли пожежі після влучань.

Крім того, було уражено нафтобазу Людиновська у Калузькій області, місце зберігання та запуску ударних БпЛА в Брянській області, а також, за даними моніторингових каналів, загорівся склад Wildberries у Самарській області.

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