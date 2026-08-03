Вночі 3 серпня у Володимирській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на одному з найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. Зафіксовані руйнування, а персонал об’єкта евакуювали.

Про інцидент повідомили губернатор регіону Олександр Авдєєв та пресслужба маркетплейсу.

Атака на центр Wildberries у Володимирській області

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв заявив, що під удар потрапив складський комплекс у Собінському окрузі. За його словами, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження, а на місці працюють екстрені служби.

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У пресслужбі Wildberries підтвердили, що на території логістичного комплексу виникла пожежа. Працівників евакуювали.

Логістичний центр площею понад 171,9 тис. кв. м є одним із найбільших у компанії. Він забезпечує розподіл товарів між Московським регіоном та центральною, північно-західною та північною частинами європейської території РФ.

У компанії заявили, що після інциденту логістичні процеси оперативно перебудували. Приймання товарів і відвантаження замовлень тимчасово здійснюються через інші логістичні центри.

Деталі від Fire Point

Вранці 3 серпня ударні дрони FP-1 знищили розподільчий центр Wildberries Владимир — Воршинське.

Комплекс площею близько 176 тис. м² з проєктною ємністю до 120 млн одиниць товару росіяни запустили лише наприкінці 2024 року, повідомила украинська компанія Fire Point.

Після атаки на склад Владимир — Воршинське картина щодо 24 ключових складів така: згоріли — 53,8% сумарної площі, уражені — 25,7%, ще неушкоджені — лише 20,5%.

Перші масштабні повідомлення про ураження логістичних центрів Wildberries з’явилися 18 липня. За даними OSINT-аналітиків, після нічної атаки виникли пожежі на складі компанії в Електросталі Московської області, а також у Котовську Тамбовської області.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що атаки на об’єкти Wildberries можуть чинити фінансовий тиск на найближче оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що Wildberries шукає склади у Казахстані після атак українських дронів на РФ.

Фото: Astra

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