Вночі 4 серпня безпілотники атакували складську інфраструктуру поблизу селища Красний Бор Тосненського району, що в Ленінградській області Росії. Пошкодження зафіксували у логістичній зоні, де розташовано кілька великих складських комплексів, зокрема логістичний центр Wildberries.

Про атаку повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Атака на Ленінградську область

За його словами, російська протиповітряна оборона нібито збила 17 ударних безпілотників. Водночас він підтвердив, що у складській зоні поблизу Красного Бору є пошкодження.

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Telegram-канал Astra стверджує, що однією з цілей атаки міг бути логістичний центр Wildberries. На оприлюднених у мережі відео видно густий дим над територією складського комплексу.

У Красному Борі працюють кілька логістичних центрів, серед яких і комплекс Wildberries площею близько 154 тис. кв. м. Водночас офіційного підтвердження того, що пошкоджень зазнав саме цей об’єкт, наразі немає.

Попередньо, одна людина постраждала. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Вночі 3 серпня у Володимирській області після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries.

У Росії із 3 серпня співробітникам Wildberries заборонили проносити на склади свої смартфони.

Також повідомлялося, що Wildberries шукає склади у Казахстані після атак українських дронів на РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Exilenova+

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