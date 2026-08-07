Найбільші державні банки Росії фіксують стрімке зростання проблемних кредитів, збільшують резерви під можливі втрати, скорочують персонал та дедалі частіше займаються реструктуризацією боргів замість видання нових позик.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Кредитна криза у найбільших банках РФ: що відомо

За даними СЗРУ, найбільший банк Росії — Сбер — за підсумками першого півріччя 2026 року зафіксував суттєве погіршення якості кредитного портфеля.

Зараз дивляться

Частка проблемних кредитів третьої стадії за квартал зросла з 4,8% до 5,5%, що відповідає приблизно $36,3 млрд проблемних позик.

Одночасно резерви під можливі втрати збільшилися на 8,6%, а обсяг дефолтних кредитів у проєктному фінансуванні зріс майже на 28%. Прострочена заборгованість збільшилася на 23,7%, а в іпотечному портфелі — майже на 50%.

Голова правління Сберу Герман Греф визнав, що кредитний комітет банку зараз більше займається реструктуризацією боргів клієнтів, ніж виданням нових кредитів.

У розвідці також звернули увагу на проблеми другого за величиною державного банку РФ — ВТБ. Установа вже оголосила про скорочення 10% працівників головного офісу, тоді як її прибуток за перше півріччя скоротився на 20%.

Крім того, ВТБ майже на третину збільшив резерви під проблемні кредити, а достатність капіталу наблизилася до мінімально допустимого рівня.

У СЗРУ зазначають, що проблеми ВТБ накопичувалися ще у 2025 році, коли частка проблемних кредитів зросла майже у півтора раза. Додаткові ризики, за даними розвідки, пов’язані з кредитуванням підприємств військово-промислового комплексу та співпрацею банку з маркетплейсом Wildberries.

За оцінкою української розвідки, ситуація у двох найбільших державних банках свідчить про системні проблеми російського фінансового сектору. Високі кредитні ставки, санкції та слабке економічне зростання змушують банки нарощувати резерви, скорочувати витрати та реструктуризувати борги, що може призвести до нових дефолтів.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку спеціальної санкційної операції проти російського військово-промислового комплексу.

За його словами, головна мета — не дозволити Росії адаптуватися до чинних санкцій та обмежити доступ до іноземних технологій і компонентів, без яких виробництво сучасного озброєння є неможливим.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.