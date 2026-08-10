Росія завербувала щонайменше 459 громадян Перу для участі у війні проти України.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Перу.

РФ вербує громадян Перу для участі у війні проти України

У зовнішньополітичному відомстві повідомили, що консульський відділ посольства Перу в Росії допоміг повернути на батьківщину ще двох молодих перуанців, які перебували у вразливому становищі після втечі від примусового вербування для участі у війні проти України.

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Вони приєдналися до ще двох співвітчизників, яких консульство евакуювало наприкінці липня. Усі четверо вже повернулися до Перу та возз’єдналися зі своїми родинами.

До їхньої реабілітації долучилися Міністерство у справах жінок та вразливих груп населення, а також Міністерство охорони здоров’я.

У МЗС Перу також повідомили, що загалом уже евакуювали 31 громадянина країни. Із них 28 повернулися до Перу, ще троє залишилися в Європі за власним бажанням.

За офіційними даними міністерства, загалом Росія завербувала 459 перуанців. Із них 11 загинули, 114 вважаються зниклими безвісти, а трьох захопили в полон українські військові.

Окремо влада Перу закликала громадян не довіряти сумнівним пропозиціям роботи за кордоном, оскільки вони можуть бути частиною схем торгівлі людьми та незаконного вербування.

Також у міністерстві нагадали, що служба в армії іноземної держави потребує попереднього дозволу уряду Перу, а про діяльність вербувальників закликали повідомляти правоохоронцям.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що під час бою на північному сході Малі російський Африканський корпус залишив без підтримки військових малійської хунти.

За даними ГУР, російські військові відступили, не застосувавши ані наземні сили, ані авіацію, хоча мали для цього необхідні ресурси. Унаслідок засідки загинули щонайменше 60 військовослужбовців малійської хунти, ще не менше 30 потрапили в полон.

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