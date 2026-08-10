США й надалі передають Україні розвідувальні дані, які використовуються для ударів по російських військових цілях на окупованих територіях та об’єктах енергетичної інфраструктури всередині РФ.

Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на американські та українські джерела.

Обмін розвідданими між Україною і США: що відомо

За інформацією видання, розвідувальна підтримка залишається єдиним видом американської допомоги, який Україна й надалі отримує безкоштовно.

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Ідеться про передання пакетів розвідданих, що допомагають українським Силам оборони завдавати ударів по позиціях російської армії на тимчасово окупованих територіях, а також по об’єктах енергетичної інфраструктури на території Росії.

За словами співрозмовників The Atlantic, важливу роль у продовженні такої співпраці відіграє директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Видання пише, що під час зустрічей із президентом США Дональдом Трампом він регулярно доповідає про ситуацію на фронті, наголошуючи, що втрати російської армії перевищують 40 тис. військових щомісяця.

Один із представників західної розвідки пояснив журналістам, що саме це впливає на ставлення американського президента до підтримки України, адже, за його словами, “Трамп не любить тих, хто програв”.

Чому удари по енергетиці РФ можуть бути вигідні США

The Atlantic також звертає увагу, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі можуть відповідати й економічним інтересам Сполучених Штатів.

На думку авторів матеріалу, скорочення експорту російської нафти потенційно робить Індію та Китай більш уразливими до американської тарифної політики.

Журналісти також нагадали, що ще під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп закликав європейські країни зменшувати залежність від російських енергоносіїв і навіть запроваджував санкції проти газопроводу Північний потік.

Крім того, видання цитує слова Трампа, сказані ним під час саміту НАТО в Анкарі у відповідь на запитання про українські удари по території Росії:

— Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти покласти край.

Раніше Politico повідомило, що після короткочасного призупинення в березні 2025 року США та Україна відновили інтенсивний обмін розвідувальною інформацією.

Американські сенатори заявили, що співпраця повернулася до високого рівня та допомагає Україні ефективніше діяти на полі бою і завдавати результативних ударів по військових цілях у Росії.

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