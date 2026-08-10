Росія готує масштабну дезінформаційну кампанію, присвячену темі українських військовополонених.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Росія готує інформаційну операцію щодо військовополонених: що відомо

За словами Коваленка, Росія має намір створити враження, що нібито ставиться до українських військовополонених краще, ніж Україна до російських.

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Для цього, стверджує він, уже виділено ресурси на проведення медійних заходів. Також відбувається переміщення українських полонених у більш комфортні умови, де планують записувати постановочні сюжети для подальшого поширення серед західної аудиторії.

Крім того, за інформацією керівника ЦПД, Кремль має намір використовувати повернутих із українського полону російських військових, аби вони поширювали неправдиві твердження про умови утримання в Україні.

— Пропаганда та брехня залишаються інструментами у війні та дискредитації. Україна неодноразово відкрито демонструвала умови, в яких утримуються російські полонені, якість харчування. Але росіяни продовжать спроби брехати і розмивати реальність, — наголосив Коваленко.

Наприкінці липня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що в українському полоні вже перебувають 20 російських військових, які після обміну були повторно відправлені Росією на фронт і вдруге добровільно здалися Силам оборони України.

У штабі також зазначили, що дедалі більше окупантів свідомо обирають український полон замість повернення на передову після обміну.

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