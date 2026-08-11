Національна асамблея Угорщини проголосувала за обрання нового президента – 73-річного юриста та колишнього очільника Верховного Суду Андраша Баку.

За його обрання проголосував парламент країни у вівторок, 11 серпня, повідомляє Telex.

Баку обрали новим президентом Угорщини

Рішення про обрання Андраша Баку президентом Угорщини підтримали 140 законодавців, тоді як шестеро висловилися проти. Колишня коаліція більшості Фідес-КДНП у голосуванні участі не брала, про що попереджала заздалегідь.

Зараз дивляться

З 1991 до 2008 років Баку обіймав посаду судді в Європейському суді з прав людини.

На чолі Верховного суду Угорщини він перебував із 2009 року, однак залишив посаду лише через два роки після запровадження конституційної реформи.

Сам він пов’язував своє передчасне звільнення з публічною критикою судової реформи уряду колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Обранню нового президента Угорщини передувало дострокове складання повноважень його попередником Тамашем Шуйоком, який 18 липня підписав відповідні конституційні зміни.

Схвалений парламентом документ давав Шуйоку п’ятиденний термін для підписання або накладення вето. Водночас конституційну більшість у законодавчому органі Угорщини наразі утримує партія Тиса під керівництвом чинного прем’єр-міністра Петера Мадяра.

Це рішення стало реалізацією виборчої обіцянки Мадяра. Він запевняв, що в разі здобуття конституційної більшості змінить основний закон, щоб усунути з посад призначенців попередньої влади, яких він називав “маріонетками” Орбана.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.