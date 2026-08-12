Два з найбільших зернових терміналів Росії у порту Новоросійська призупинили роботу після нічної атаки українських дронів. Обидва об’єкти зазнали пошкоджень, наразі оцінюються їхні масштаби.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела в галузі.

Атака на Новоросійськ: що відомо про пошкодження зернових терміналів

За даними одного зі співрозмовників Reuters, після атаки зупинив роботу зерновий термінал у Новоросійську, експортна потужність якого становить близько 8,5 млн тонн на рік.

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Представник Деметра Холдинг, якій належить об’єкт, підтвердив його пошкодження, однак не уточнив масштаби. Наразі триває оцінка збитків.

Ще три джерела Reuters повідомили про пошкодження та зупинку роботи Новоросійського комбінату хлібопродуктів (НКХП). Його експортна потужність сягає 7,1 млн тонн зерна на рік.

Основний власник НКХП, компанія ОЗК, також підтвердила пошкодження термінала. За її даними, внаслідок атаки на об’єкті ніхто не постраждав.

Таким чином, сумарна експортна потужність двох терміналів, які призупинили роботу, становить близько 15,6 млн тонн на рік.

Чому зупинка терміналів у Новоросійську важлива для експорту РФ

Новоросійськ є одним із ключових чорноморських портів Росії та відіграє важливу роль у російському експорті зерна.

РФ залишається найбільшим у світі експортером пшениці, значна частина якої надходить на зовнішні ринки саме через чорноморські порти.

Reuters зазначає, що ще минулого місяця головна російська зернова лобістська організація попереджала про ризики для експорту через посилення атак українських дронів. У РФ стверджували, що перебої з постачанням через Чорне море можуть вплинути на світові ціни на продовольство та країни Африки й Близького Сходу.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про масовану атаку на регіон.

Українська сторона на момент публікації офіційно не коментувала ураження зернових терміналів у Новоросійську.

Чи постраждала нафтова інфраструктура Новоросійська

Крім зернових терміналів, у Новоросійську розташована важлива інфраструктура для експорту нафти, зокрема об’єкти Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC).

Через систему CPC транспортують на світовий ринок переважно казахстанську нафту. Частки у консорціумі мають, зокрема, американські нафтові компанії Chevron та ExxonMobil.

За інформацією Reuters, наразі немає ознак того, що під час нічної атаки були уражені об’єкти CPC або танкери, які обслуговують трубопровід.

Нагадаємо, уночі проти 12 серпня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав масштабної атаки безпілотників та ракет.

Володимир Зеленський підтвердив операцію Сил оборони по військово-морській базі РФ у Новоросійську.

Для удару застосували реактивні дрони Паляниця, ракети Нептун та морські безекіпажні системи.

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