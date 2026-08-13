Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас закликає країни ЄС поділитися з Україною запасами ракет до Patriot для протидії балістичним загрозам.

Про це 13 серпня заявила головна речниця Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Аніта Гіппер.

Каллас закликала країни ЄС надати Україні ракети до Patriot

За словами Гіппер, глава європейської дипломатії постійно контактує з державами-членами ЄС, щоб спонукати їх збільшувати обіцяні обсяги боєприпасів і нарощувати їхні постачання Україні.

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– Зі свого боку ми завжди наголошували на необхідності надання Україні більшої підтримки. Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, і це залишається пріоритетом, – зазначила представниця Євросоюзу.

Вона заявила, “ЄС надає понад €220 млрд, включаючи загалом €88,7 млрд на підтримку зміцнення військового та оборонного потенціалу”.

Гіппер додала, що ЄС прискорює спільні закупівлі через механізм SAFE (Security Action for Europe, програма Євросоюзу з оборонних позик, – Ред.), до яких може долучитися Україна.

Росія посилює удари по Україні балістичними ракетами. Для знищення балістичних цілей ефективною є американська система протиповітряної оборони Patriot.

Тому Україна, доки не розробить власну протиракетну програму, намагається за допомогою партнерів поповнювати запаси ракет для Patriot.

5 серпня видання FT повідомило, що президент США Дональд Трамп відмовився передати Україні додаткові ракети до Patriot.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно 5% американського запасу ракет Patriot, щоб пройти наступну зиму. За його словами, 10% запасу дозволило б знищити всі російські балістичні ракети.

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