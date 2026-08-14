Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна та суден, задіяних у цьому.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Санкції за незаконне вивезення українського зерна: що відомо

До нового санкційного списку увійшли 13 морських суден. Вісім із них ходять під прапором РФ, три – Панами, по одному – Белізу та Сен-Кітс і Невісу.

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Санкції також застосували до 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб.

Усі вони пов’язані з незаконним вивезенням українського зерна з тимчасово окупованих територій України.

Обмеження також стосуються власників суден, їхніх капітанів та компаній, які залучені до вивезення українського зерна.

Зазначається, що Україна передасть партнерам усю необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

– Незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій повинне мати наслідки для всіх, хто до цього причетний: від компаній і власників до капітанів та суден. Розраховуємо, що наші міжнародні партнери не допускатимуть його потрапляння на свої ринки, – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський заявив, що Україна готує санкційний пакет проти осіб і компаній, пов’язаних із вивезенням та продажем викраденого Росією українського зерна.

Президент зробив цю заяву після прибуття до Ізраїлю судна з українським зерном, яке було викрадене Росією.

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