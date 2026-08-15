Кіберфахівці атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries, що призвело до порушення роботи клієнтського сервісу та функціонування платіжної системи.

Про це повідомляє ГУР Міноборони у суботу, 15 серпня.

Кіберфахівці атакували цифрову інфраструктуру Wildberries

Згідно з повідомленням, 10-11 серпня в межах операції у російському кіберпросторі фахівці спільноти Cyber Corps здійснили атаку на цифрову інфраструктуру компанії Wildberries. Вона має важливе значення для логістики РФ та фінансування війни проти України.

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Незважаючи на високий рівень захисту об’єкта, кібератака спричинила масштабні збої. Було порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру та збільшено навантаження на контакт-центри.

Зафіксували масові скарги, зокрема через неможливість провести фінансові операції.

– Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries – зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже – і злочинну війну проти України, – зазначили в ГУР.

Що відомо про атаки на Wildberries

Удари України по логістичних центрах Wildberries набули значних масштабів. За даними Reuters, українські безпілотники атакували щонайменше 20 складських об’єктів компанії, частина з яких була повністю знищена внаслідок пожеж.

Загальна площа складських приміщень, які втратив маркетплейс, становить близько 1,18 млн квадратних метрів.

Атаки впливають на роботу компанії та російську економіку. Через скорочення логістичних потужностей і відтік продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, зменшився приблизно на чверть.

Reuters із посиланням на джерело, близьке до Кремля, повідомляє про можливу хвилю банкрутств у Росії.

Йдеться про підприємців, які продавали товари через маркетплейс і втратили свою продукцію внаслідок ударів по його логістичних центрах.

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