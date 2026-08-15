Вночі 15 серпня у Нижньогородській області РФ пролунали вибухи на аеродромі Саваслейка.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Атака на аеродром Саваслейка

Відомо, що на військовому аеродромі Саваслейка базуються літаки МіГ-31К, носії аеробалістичних ракет Кинджал. Місцева влада поки не повідомляла про наслідки атаки та можливі пошкодження на військовому об’єкті.

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Також вночі ракети атакували Самарську область. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що після удару горить підприємство ЦСКБ-Прогресс. Там виробляють ракети-носії середнього класу та автоматичні космічні апарати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 634-ту добу.

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