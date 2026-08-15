Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну через безпекові ризики та загрозу російських обстрілів.

Про це йдеться в оновлених 15 серпня рекомендаціях Міністерства закордонних справ Німеччини щодо поїздок в Україну.

Німеччина попередила про можливе посилення атак РФ до 24 серпня

У німецькому МЗС нагадали, що бойові дії в Україні тривають, а Росія майже щодня атакує країну ракетами та безпілотниками. Небезпека при цьому зберігається в усіх регіонах.

Зараз дивляться

Окремо у відомстві звернули увагу на наближення Дня Незалежності України. У Берліні допускають, що до 24 серпня інтенсивність російських ударів може зрости.

– У зв’язку з Днем Незалежності 24 серпня 2026 року не можна виключати посилення атак як на інфраструктуру (наприклад, енергетичну інфраструктуру, транспортні вузли), так і на цивільні цілі, – йдеться у заяві.

На тлі цих ризиків МЗС Німеччини не рекомендує своїм громадянам найближчим часом подорожувати до України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.