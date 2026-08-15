ФСБ РФ планує змінити режим прикордонних зон на окремих територіях Ростовської та Воронезької областей, що прилягають до тимчасово окупованих районів України, та на ділянці між окупованим Кримом і частиною Херсонської області.

Про це повідомили у МЗС України в суботу, 15 серпня.

Росія планує змінити режим прикордонних з ТОТ територій

У відомстві зазначили, що у російських проєктах відомчих наказів такі зміни пояснюють нібито включенням тимчасово окупованих територій України до складу Росії.

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У МЗС наголосили, що цими адміністративними рішеннями Москва намагається створити видимість зміни міжнародно визнаного статусу українських територій.

Однак жодні подібні накази не надають їм законності чи міжнародного визнання.

– Фактично йдеться не про припинення прикордонного контролю, а про чергову спробу стерти кордон між територією держави-агресора та окупованою нею територією України. За задумом Кремля, перенесення прикордонного контролю на зовнішні межі тимчасово окупованих територій України має створити видимість того, що захоплені Росією українські території нібито є невід’ємною частиною РФ та остаточно інтегровані в її адміністративну систему, – зазначили в МЗС.

Там наголосили, що Крим, Севастополь та окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей залишаються територією України.

– Показово, що Москва продовжує змінювати формулювання у власних наказах і креслити нові лінії на картах, очевидно розраховуючи, що такі кроки здатні змінити правовий статус території України. З упевненістю доводимо до відома, що не здатні», — додали там.

Росія почала оформлювати окуповані українські території як частину своєї території напередодні повномасштабного вторгнення.

21 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін визнав “незалежність” окупованих частин Донецької та Луганської областей України, так званих “ДНР” та “ЛНР”, і підписав із ними договори про “дружбу, співпрацю та взаємну допомогу”.

Через три дні, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

У вересні того ж року Кремль оголосив про незаконну анексію окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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