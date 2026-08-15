У російській Самарській області вранці 15 серпня пролунали вибухи на тлі масованої атаки. Влада заявила про пошкодження промислової інфраструктури у місті Самара.

У Самарі пошкоджено промисловий об’єкт

Мер Самари Іван Носков повідомив, що російські сили протиповітряної оборони нібито відбили масовану ракетну атаку. Водночас, за його словами, промислова інфраструктура міста зазнала локальних пошкоджень.

Також Носков розповів про постраждалих. Їм, за його словами, надали необхідну медичну допомогу.

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Водночас OSINT-аналітики ASTRA повідомили, що цех, у якому після вибуху виникла пожежа, може належати до авіаційного заводу або ракетно-космічного центру.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко уточнив, що після удару горить підприємство ЦСКБ-Прогресс.

ЦСКБ-Прогресс займається виробництвом ракет-носіїв Союз-2.1б, які задіяні у виведенні на космічну орбіту апаратів супутникового інтернету Рассвет.

Нічна атака на РФ

Також повідомлялося про атаку на російський військовий аеродром Саваслейка у Нижньогородській області. Інформація про точні наслідки удару по аеродрому, де базуються літаки МіГ-31К, носії аеробалістичних ракет Кинджал, наразі уточнюється.

Під ударом уночі опинилася і Ростовська область РФ. За словами губернатора регіону Юрія Слюсаря, російська ППО нібито знищила близько десяти безпілотників і ракет у Чортківському, Міллерівському та Верхньодонському районах.

Водночас унаслідок атаки було пошкоджено лінії електропередач. Без електропостачання залишилися близько тисячі жителів семи хуторів Міллерівського району.

ППО працювала в інших регіонах РФ

Повідомлення про роботу російської ППО надходили також з інших областей.

Перші дані з’явилися близько 22:03 із Россошанського району Воронезької області. Надалі повідомлення про активність ППО надходили з Рязані, Липецька та Скопіна Рязанської області.

Близько 23:33 про роботу протиповітряної оборони повідомляли в районі Викси Нижньогородської області. О 00:26 такі повідомлення з’явилися із Жуковського району Калузької області.

Вночі у Московській області лунали вибухи через атаку дронів, заявив губернатор регіону Андрій Воробйов. За його словами, над регіоном нібито збили 8 БпЛА в районах Домодєдово, Одинцово, Раменського, Чехова, Шатури та Воскресенська.

За словами Воробйова, уламки дронів впали на житлові будинки, є постраждалі.

Губернатор додав, що відбиття атаки триває, а безпілотники фіксують над Можайським та Наро-Фомінським округами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 634-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Петро Андрющенко

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