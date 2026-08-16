Україна разом із вісьмома європейськими державами приєдналася до продовжених санкцій Європейського Союзу проти Ірану, запроваджених, зокрема, через військову підтримку Тегераном Росії у війні проти України.

Про це йдеться у заяві високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх справ (EEAS).

Санкції ЄС проти Ірану: що відомо

До рішення Ради ЄС приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна.

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Відтепер ці держави мають узгодити свою національну політику з відповідним рішенням Ради ЄС.

– Європейський Союз бере до відома це зобов’язання та схвалює його, – йдеться в заяві Каллас.

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежень 24 липня. Йдеться про санкції, запроваджені у 2023 році через військову підтримку Іраном Росії у війні проти України.

Обмеження також пов’язані з підтримкою Тегераном збройних угруповань та структур на Близькому Сході й у регіоні Червоного моря, а також із діями Ірану, які підривають свободу судноплавства на Близькому Сході.

Водночас рішення Ради ЄС передбачає виключення із санкційного списку чотирьох фігурантів.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що Іран розглядав можливість удару по одному з українських чорноморських портів після атаки на іранське вантажне судно в Каспійському морі.

За інформацією видання, частина іранського керівництва виступала за відповідь Україні на удари по вантажному судну Port Olya 2 та суховантажу Begey.

Джерела, ознайомлені з розвідувальними даними, припускали, що Тегеран міг застосувати балістичну ракету з невеликою бойовою частиною.

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