У Румунії винищувач F-18 Повітряних сил Іспанії збив безпілотник, який незаконно увійшов у повітряний простір країни з боку Молдови.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

Винищувач НАТО збив дрон над Румунією: що відомо

За даними румунського Міноборони, безпілотник виявили радари після того, як він увійшов у повітряний простір країни з боку сусідньої Молдови. Це сталося приблизно за 24 км на північ від міста Галац.

Зараз дивляться

Для реагування залучили іспанський винищувач F-18, який виконував місію НАТО з патрулювання повітряного простору.

Літак встановив радіолокаційний контакт із безпілотником, після чого пілот отримав дозвіл відкрити вогонь.

– Винищувач F-18 встановив радіолокаційний контакт з ціллю та отримав дозвіл на її ураження. Безпілотник був безпечно збитий о 05:01, – повідомили в Міноборони Румунії.

За попередніми даними, уламки дрона впали в безлюдній місцевості між двома селами. Інформації про постраждалих чи руйнування немає.

Походження безпілотника румунське оборонне відомство наразі не називає.

За даними ЗМІ, це вже четвертий безпілотник, збитий Румунією у 2026 році. У липні румунські винищувачі F-16 збили три російські дрони, які порушили повітряний простір країни.

Нагадаємо, що 14 серпня у Румунії неподалік кордону з Україною впав ще один безпілотник.

Інцидент стався в районі Лункавіца повіту Тулча. Дрон упав у лісистій місцевості, після чого там спалахнула пожежа. Люди не постраждали.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.